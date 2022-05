Liebens et Amay réussissent leur pari

Si l’entame de match est partagée, ce sont bien les locaux qui semblent cerner le mieux l’enjeu de la rencontre. Sur un contrôle raté de Pessotto, Di Miceli est à l’affût pour placer les siens aux commandes. Braives réagit rapidement pour revenir au score via Fernandez. Les locaux continuent de faire tourner le cuir, mais manquent de précision dans le dernier geste. Tout profit pour des Braivois qui, bien que loin d’être bons, se trouvent facilement en reconversion. Charlier voit d’abord son centre tendu trouver les pieds du portier d’un jour, Sahin. Juste après, l’offensif braivois manque de réussite sur une reprise de volée à l’entrée du rectangle. Peu avant la mi-temps, malgré la possession locale, c’est une nouvelle fois l’éphémérité visiteuse qui va être récompensée. Sur une perte de balle amaytoise, Charlier lance Bawin qui centre pour Morsat. Braives est devant mais est surtout bien payé.

Bien heureux d’être devant au marquoir, les troupes de Jofray Hella ne semblent néanmoins pas remonter plus conquérantes sur la pelouse. La sanction ne tarde pas, sur une contre-attaque rondement menée où pas moins de cinq Amaytois touchent le ballon, Carrier rétablit la parité. Amay pousse et va voir ses efforts récompensés par les Braivois eux-mêmes. Joao rate sa passe vers Surkijn et lance Di Miceli vers son portier. L’attaquant ne se fait pas prier et libère tout un club qui assure son maintien en deuxième provinciale. Braives devra, lui, montrer un tout autre visage face à Xhoris dimanche prochain, au tour fnal.

Arbitre: Bernard Fairon

Cartes jaunes: Bodart, Ugoletti

Buts: Di Miceli (1-0, 4e), Fernandez (1-1, 9e), Morsat (1-2, 43e), Carrier (2-2, 55e), Di Miceli (3-2, 68e).

AMAY: Sahin, Pirquinne, Ugoletti, Mattiuzzi (61eGraulus), Essafi (90eSerrano), David (22eCarrier), Di Miceli, Koussantas, Cavallaro, Boutachdat, Bodart.

BRAIVES: Surkijn, Baggio, Fernandez (56eRossi), Vangerven (64ePreud’Homme), Dokens, Bawin, Charlier, Ganci, Joao (72eTintigner), Morsat, Pessotto.