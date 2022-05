Les Taureaux émergent

Après des revers récents face à Amay et Cointe, les Verlainois ont bien failli refaire le coup habituel lorsqu’ils rencontrent une équipe de bas de classement. " Nous n’étions nulle part avant la pause. Encore une fois, nous les avons pris de haut " pestait Pedro Gomez. Et les Templiers, avec davantage de réalisme, auraient pu mener plus largement. " Puis, leurs changements ont pas mal apporté " détaillait Carmelo Zambito qui disputait son dernier match sur le banc nandrinois.