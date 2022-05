La semi P4 d’Oreye au panache

On ne s’attendait à rien de cette rencontre et finalement, c’est bien la P4 d’Oreye, ou presque, qui s’est imposée face à Wasseiges qui n’avait rien à jouer non plus. Sebastien Lapierre était étonné du résultat final. " On avait décidé de mettre une grande partie de la P4 pour ne prendre aucun risque, d’autant qu’on n’avait rien à jouer. Essomba a vraiment été impressionnant, on le reverra au tour final. " En face, Cedric Gratia concluait sa saison avec philosophie, comme à son habitude. " Les joueurs ont arrêté de jouer une semaine trop tôt. C’était en tout cas un beau match de merde malgré le soleil. "