Haneffe B est à 40 minutes du titre

Et tout le monde sera derrière le groupe de Jonathan Schoenaerts ce soir. Depuis le début de la saison, les Templiers survolent les débats avec une autre équipe: Atlas. Une victoire pour les deux équipes lors des confrontations directes mais l’avérage en faveur d’Hesbignons qui seront donc sacrés champions en cas de victoire ce soir. Au menu de cette dernière journée, ce sera le RBC Visé, une équipe de milieu de classement que les Haneffois avaient été dominer 26-76 lors du match aller. Les locaux ont donc logiquement de la marge et seront grands favoris pour aller au bout de leur belle aventure. " Je sens mes gars très motivés et déterminés à aller chercher ce pourquoi nous avons bossé toute l’année ", explique un coach qui a arrêté de jouer pour se consacrer à cette mission. " Je voulais annuler l’entraînement de ce lundi pour ne pas avoir de mauvaise surprise… mais ce sont les joueurs qui m’ont dit qu’ils voulaient s’entraîner? Cela résume parfaitement la mentalité de cette team! Visé est une jeune équipe qui, au match aller, a eu un off day complet. Je ne pense pas que ce sera aussi simple pour ce dernier match. Une fête sera prévue si on gagne, c’est certains mais rien n’est vraiment prévu. Les joueurs et le club ont partagé l’événement Facebook de ce match pour tenter d’avoir un maximum de monde pour nous encourager et cela fera plaisir. "

Une ambiance qui devra booster le groupe et pas le tétaniser au moment de conclure cette magnifique saison.