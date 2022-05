Oui et il est plus que mérité. Le score aurait pu être plus marqué. Cette équipe est en train d'écrire les plus belles pages de Warnant. Les joueurs ne s'en rendent peut-être pas contre. Je n'aurais jamais cru cela en début de saison. Bien que la victoire 5-1 contre Ganshoren lors de la première joute ne laissait pas indifférent. Ces garçons-là n'aiment pas de perdre. Ils s'amusent vraiment bien ensemble.

Quels ont été les points forts de cette phalange durant la saison?

Nous avions un noyau restreint et qui le sera encore, je précise, qui a permis à chaque joueur de s'exprimer et de prendre du temps de jeu. Il y avait dès lors une certaine émulation. Notre staff conduit par Stéphane Jaspart, Thierry Habets et l'entraîneur des gardiens Giuliano De Simone a fourni un travail remarquable. L'effectif a toujours été soudé sur et en dehors du terrain. Nous avions aussi une ligne défensive solide. Bref, un groupe bien ficelé.

Quelques petits bémols cependant?

Ben quand on prend 61 points, c'est difficile d'en trouver. Sauf au niveau des blessures. Casa n'a joué que trente minutes sur sa saison. Pire, notre gardien a dû jeter l'éponge après six matchs. Et Miézal n'a pas presté trois matchs d'affilée. Et dans la dernière ligne droite, les grosses blessures de Ganiji et de Debefvre. Dans un petit noyau, cela fait beaucoup.

Le plus compliqué sera certainement de reproduire le même championnat lors de l'exercice 2022-2023?

C'est certain surtout que nous ne savons pas quand Roméo Debefvre pourra reprendre. En août ou en septembre? De plus, il faudra remplacer Mauclet et Baccarella qui ont rendu de fameux services. Un second gardien est impératif. Quant à la position de Lomba, elle reste indécise bien que nous l'ayons aidé à se relancer...

Que peut-on déjà vous souhaitez pour la prochaine compétition?

Simplement de fournir d'aussi belles prestations que lors de celle écoulée. Renouveler cet exploit de terminer troisième serait tout bonnement formidable. Mais restons humbles et ne soyons pas comme dans la fable de La Fontaine, la grenouille qui veut devenir aussi grosse que le boeuf.