Fize B s’est saboté et descend en P4

Par l’intermédiaire de Fastré, tout avait pourtant bien commencé pour Fize B. Mais voilà, le football est un sport où le but est de marquer une fois de plus que son adversaire et ça, les locaux ne l’ont apparemment pas compris. Après de multiples erreurs offensives, Villers va punir leur voisin. Sur une phase confuse, Delcommune arrive à pousser le boulot au fond des cages de Loneux. Premier coup de massue pour Fize B, le premier d’une longue série.

Dix minutes plus tard, Nys lance Durwael en profondeur. Le flanc droit, motivé à l’idée de battre les locaux au vu de ses gestes déplacés destinés au camp local en fin de match, ne se fait pas prier et donne l’avance aux Canaris dans un silence de Cathédrale.

La seconde période est totalement similaire à la première: par trois fois, Rigo a l’occasion d’égaliser mais rate de façon incompréhensible. Heureusement pour lui, Ngon cache les lacunes offensives d’un but en renard des surfaces sur un coup franc tendu. Mais malgré l’enjeu, Fize B ne trouvera pas la solution offensivement malgré une pléiade d’occasions. Le stress? Peut-être. La maladresse?Certainement. Une mauvaise gestion des événements? À coup sûr.

À la 99eminute de jeu, Barry, seul face à Loneux, ne se rate pas et donne une victoire de prestige à des Villersois étonnement motivés pour une rencontre sans vrai enjeu. Et ce n’est pas le but inscrit par Rigo à la 104eminute de jeu qui changera quoi que ce soit à l’issue de la partie. Fize B descend donc officiellement en quatrième provinciale et au vu du scénario, de nombreuses personnes au sein du club doivent sans aucun doute se poser les bonnes questions sur la gestion de ce championnat complètement raté. Et au vu de ce qui était possible de faire, on peut dire que cette saison fizoise est un vrai gâchis.

Arbitre : André Graindorge.

Cartes jaunes : Durwael, Hanozet, Jashanica, Rigo, Thiry.

Buts : Fastré (1-0, 7e), Delcommune (1-1, 30e) Durwael (1-2, 42e), Ngon (2-2, 67e), Barry (2-3, 90e+9), Rigo (90e + 14).

FIZE B : Loneux, Lange, Poty (46eDelchambre), Thiry, Jaajouaï (61eTsalikis), Ngon, Bartusevicius (73eVandormael), Nguiamba, Zielonka (89eDavid), Fastré (46eColetti), Rigo.

VILLERS : Willems, Eliades, Vertssen, Durwael, Verlee, Nys (68ePalange), Hanozet, Broze (52eJashanica), Barry, Robert, Delcommune.