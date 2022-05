Fin de carrière pour Christophe Henry (Verlaine): «Je suis fier de ce que j’ai fait» (photos et vidéo)

Son message, publié dimanche matin sur les réseaux sociaux, a été aimé, commenté et partagé des dizaines, voire des centaines de fois. Preuve que Christophe Henry était un personnage apprécié dans le monde du football provincial. Etait, car le gaillard de 38 ans a refermé le livre d’une carrière longue de 33 saisons dans le milieu du ballon rond en montant à la 86eminute de la rencontre en Verlaine B et Templiers-Nandrin. " En fait, j’avais prévu d’arrêter à la fin de cette saison car je vais être papa d’une petite fille le 18 juillet , explique le célèbre numéro 13, qui a dû mordre sur sa chique en cette fin de saison. Il y a un mois et demi, à Huccorgne, j’ai marché dans un trou et j’ai ressenti une vive douleur. Deux semaines plus tard, j’ai voulu rejouer et je n’ai tenu que 25 minutes. Après une IRM, on a vu que j’avais les ligaments croisés rompus. C’est un peu bête de connaître une telle blessure maintenant (rires). »