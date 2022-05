Faimes - Fize, un combat sous forme de gala

Youri, Johann, quel souvenir gardez-vous de votre aventure commune à Huy?

Youri Bonnechere : On se connaît bien et on se parle quand on se croise. Oui, c’est plus qu’une connaissance, mais on n’est pas hyper proche non plus comme il peut l’être avec Heptia par exemple.

Johann Licour : Youri, c’est un bon gars. Il aime aller au duel. Je le connais très bien, je sais comment il va jouer. On risque de se retrouver dans la même zone et j’adore les duels aussi. Ça va être rugueux, mais fair-play.

Comment vous sentez-vous physiquement alors que vous allez devoir disputer un deuxième match en un peu plus de 48 heures?

Y.B. : C’est difficile d’enchaîner les matchs en cette fin de saison. Les jambes sont lourdes, on a une saison derrière nous. Je vais faire quelques massages et prendre du repos avant le match de ce mardi.

J.L. : Oui, la saison est longue, mais ça va plutôt bien au niveau des jambes. Même si on enchaîne les matchs depuis quelques semaines.

Faimes a pris 4 points sur 6 contre Fize durant la phase classique et a été chercher ce test-match au forceps alors que Fize a laissé passer sa chance. Vous êtes d’accord de dire que Faimes possède un ascendant moral?

Y.B. : Nous avons faim, c’est clair. Pour nous, ce match, ce sera la guerre. Même si on n’a pas de pression parce que notre saison est déjà réussie. Mais on veut continuer d’écrire l’histoire du club. Nous sommes confiants, on sort d’un 15 sur 18. Mais il ne faut pas non plus penser aux confrontations durant la saison. Tout le monde va tout donner durant 90 minutes, tout peut vraiment se passer.

J.L. : C’est vrai, il y a de la déception de ne pas avoir décroché notre ticket pour le tour final. Mais on ne peut s’en prendre qu’à nous-même. On devait fait le boulot et on ne l’a pas fait. Des deux côtés, tout le monde sera présent et très motivé pour ce test-match. Cela va sûrement se jouer sur des détails car il n’y a pas de favori, personne ne part avec un avantage.

Cela vous ennuie de jouer votre qualification pour le tour final face à un voisin?

Y.B. : Pour la région, c’est pas mal du tout on va dire. Ça va être un beau match et il risque d’y avoir un peu de monde. D’un autre côté, une des deux équipes n’ira pas au tour final. C’est beau et cruel à la fois.

J.L. : Moi, je trouve ça bien de jouer ce match contre Faimes. Je connais assez bien de joueurs dans l’équipe d’en face et il y a une bonne relation entre les deux clubs. C’est mieux de jouer contre Faimes que contre une autre équipe. Cela n’aurait pas eu le même charme.

Enfin, question traditionnelle: votre prono pour ce match?

Y.B. : 3-1 pour Faimes.

J.L. : 2-1 pour Fize.

Arbitre : à désigner.

FAIMES : L.Houart, Delbrassine, Mailleux, Pousset, Eeke, Simon, Bonnechere, Mostade, Hauteclair, Bauduin, Zougar, Dengis, Jacques, Massart, Geradon, Q.Houart.

FIZE : Firquet, Peeters Renson, Ledure, Gallina, Babitz, Eyckmans, Reuter, Wagemans, Licour, Denruyter, Renson, Damsin, Vandervost, Grommen, Mignon.