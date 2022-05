Comblain attire le professionnel François L’Hoest

Et pour cause, avec l’arrivée de ce compétiteur infatigable, Comblain va encore changer de statut, devant clairement une complète et impressionnante équipe. " À bientôt 37 ans, je sais que je ne pourrai plus jouer énormément de saison au plus haut niveau. Je viens de réaliser 5 saisons professionnelles avec Liège Basket et j’avais envie d’un dernier challenge. Dans la Province de Liège, Comblain est l’un des seuls clubs à avoir un projet ambitieux visant clairement à monter d’une catégorie. On l’a vu cette saison, on le sent avec le recrutement que le club avait déjà fait et cela a pesé dans la balance ", explique la référence du basket liégeois ces dernières saisons.

Car L’Hoest est un monument, figure emblématique du club du BC Ninane avec lequel il a connu deux montées de D3 en D2, il a aussi été à la base de la reconstruction du club de Liège de D1 en insufflant sa rage de vaincre, son abnégation défensive et une combativité sans faille. " Il va surtout devenir le leader naturel de notre jeune équipe ", continuait le président Paulus. " Par son expérience, son charisme et sa connaissance du jeu, il va devenir le patron du vestiaire et prendre ce rôle que personne ne pouvait vraiment prendre en interne. Nous avons réussi une magnifique saison et nous avons voulu encore permettre à tout le monde d’être meilleur. Avec Malempré, on renforce la distribution. Hounhanou est la puissance intérieure dont nous manquions et L’hoest va être le lien et l’âme défensive de l’équipe. "

Une arrivée que le joueur polyvalent explique encore: "Je ne vais pas non plus cacher mes liens d’amitié avec le coach Humblet qui ont pesé dans la balance. Je le connais depuis toujours et j’ai pu voir comment il a fait avancer cette équipe au style inimitable. Il a des marqueurs incroyables et j’espère apporter de la sérénité, du clame et de la défense dans les moments plus compliqués. Je ne viens en aucun cas pour avoir la balle où tirer la couverture à moi! Le basket fait partie de ma vie! J’habite à Comblain depuis 12 ans et le fait de pouvoir jouer à quelques minutes de la maison va me permettre de réduite le temps "basket" tout en combinant toujours ma passion. J’ai aussi un fils qui joue en U10 à Ninane et mon emploi de professeur d’éducation physique. Tous ces éléments convergeaient pour me permettre de prendre, naturellement cette décision pour l’année prochaine ."

De quoi rendre la prochaine saison de Comblain encore plus électrisante!