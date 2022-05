Tout Amay pleure Albert Mathieu

L'actuel président Bernard Destexhe ne pouvait cacher son émotion. "On s'attendait à cette triste nouvelle. Son état se dégradait tellement. Je pense à sa famille et surtout à son épouse, Geneviève. Elle venait juste d'être pensionnée. Il allait pouvoir enfin en profiter ensemble et ils n'en ont pas eu le temps. C'est une cheville ouvrière qui s'en va. Il est passé par tous les stades dans notre club. Et même officiellement plus actif, il était là pour nous au hall, à la fédération, à la commission. Les jeunes qui le voyaient avec son parler direct ne se doutaient pas de son importance."

Même émotion chez Luc Bodet, entraîneur et ex-membre du comité." Dire qu'il y a à peine un mois, il était là, sur cette chaise (NDLR: qui est d'ailleurs restée vide), pas loin de moi. Je me souviens de lui comme joueur car j'ai joué deux ans avec lui. Moi, je commençais et lui, il terminait sa belle carrière. C'était un clubman comme on n'en voit plus maintenant. Il a toujours été là dans les bons comme les mauvais moments. Et puis, le 15 août, c'était lui. "

Albert repose au funérarium Cornet, les visites sont organisées de 17h à 19h, ce dimanche, demain lundi et mardi. Ses funérailles auront lieu dans l'intimité familiale ce mercredi.