Le maintien au bout du suspens pour Amay

Renouveler ce bail en division deux ne fut pas si évident. En duel à distance avec le Brussels, en déplacement à Pelt déjà sauvé, les Mosans ne s'attendaient pas au moindre cadeau de Jemeppe même si, dans un coin de leur tête, certains Noirs pensaient le contraire. "On y a songé en semaine, concède d'ailleurs un joueur liégeois . Mais on a voulu rester fair-play et jouer le jeu à fond quitte à ce qu'un voisin avec lequel on s'entend bien nous accompagne en LFH." Et les Jemeppois ne se sont pas privés de le montrer .

Démarrant d'entrée avec un but après une belle combinaison Mercenier-Vandeput, les hommes de Bastien Pierre allaient subir en moins de dix minutes une petite leçon de réalisme. Profitant bien des pertes de balle, de buts faciles non concrétisés et d'erreurs flagrantes comme cette relance rapide de Vandeput pour Morelle qui d'ailleurs se blessait définitivement, les locaux se prenaient un 1-7 bien tassé pour être menés 2-7 (14e).

Comme souvent, Didier Mercenier restait le seul noir à concrétiser en ramenant ses couleurs à 6-8. Malgré cette première remontée, les locaux retombaient dans leurs travers pour atteindre la pause avec un déficit conséquent: 7-14.

Si, peu avant, on apprenait que le Brussels était mené à la pause, il n'y avait rien de rassurant pour les Mosans puisque la donne changeait rapidement en Campine. Le Brussels avait trois buts d'avance alors que le HC, lui, était mené 12-19 à la 41emalgré d'excellents arrêts du gardien Saghir. Conscients de jouer leur survie, les Mosans ont alors retrouvé les qualités qui ont fait leur marque de fabrique: une défense agressive, un gardien au taquet, des relances millimétrées et, enfin, des buteurs autres que Mercenier.

Résultat: Amay faisait un 8-1 en six minutes pour revenir à égalité (20-20, 50e) et, malgré un but des Jemeppois, le HC prenait définitivement les devants pour assurer un maintien qui, de là-haut, était salué par Monsieur Albert Mathieu.

Arbitres: Cutaia -El Harrack

Évolution du score (par 10'): 2-5, 6-8, 8-14, 12-18, 20-21, 26-23

HC AMAY: gardiens Saghir (60') et Frau (0'); Brialmont 0, Destexhe 1, Di Giacomo 1, Morelle 0, Pagnoul 1, Tilman (2X2') 3, Neyts 1, Vandeput 1, Mercenier 15, Vieira 2, Poesen 0, Tzenoff O

JEUNESSE JEMEPPE: gardien Crarassus (60'), LaurencinN. 0, Jasselette 3, Perilleux 0, Mollers 1, Christ 1, Martin 2, Delle Vedove (2') 3, Denoël (2') 2, Laurencin T. 1, Menten (2x2') 5, Longueville 0, Claude (2') 5.