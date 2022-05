Fize et Thierry Deprez prolongent leur saison

Les Fizois ont été rapidement fixés sur les intentions des Malmédiens. Ceux-ci n’avaient nullement l’intention de laisser filer le match qui ne pouvait plus rien leur rapporter mais ils ne voulaient pas laisser leurs sympathisants sur le sentiment d’une rencontre bâclée. " C’était peut-être notre meilleur match et je ne suis pas loin de penser qu’on aurait même mérité de l’emporter ", s’enthousiasmait leur coach à l’issue de la rencontre. Etait-il vraiment excessif dans ses propos? Pas vraiment sauf si, suivant le raisonnement de Thierry Deprez, l’arbitre et son premier assistant s’étaient lourdement trompés. L’homme au sifflet en omettant d’accorder un penalty à Denruyter pour un accrochage du gardien et l’homme au drapeau en l’ayant levé alors que Licour ne semblait pas hors-jeu et qu’il avait mis le ballon au fond des filets d’Hagemann. Ces deux faits litigieux étaient survenus dans le dernier quart d’heure de la rencontre. C’est dire que, pour les Rouge et Bleu, ils étaient synonymes d’une certaine frustration bien compréhensible vu le score de parité qui ne les arrangeait pas vraiment.