Entre Huy et la Nationale, l’histoire d’amour n’est pas encore terminée

Car, une fois de plus, Huy pensait avoir fait le plus dur quand, à la 96eminute, le jeune Boussard est au bon endroit pour pousser le ballon au fond des filets après un coup franc de Charef qui avait échoué sur l’équerre. Mais à peine le coup d’envoi donné, l’euphorie même pas encore digérée, et Thibaut s’échappe sur la gauche avant de servir Baynon en retrait qui, d’un véritable geste d’attaquant, ramène les deux formations à égalité.

Pire encore, quelques minutes plus tard, Huy passe à côté de la correctionnelle quand un superbe effort de Kudiangana permet à Gueye de se présenter devant Delbouille, mais l’attaquant visiteur, qui avait envoyé ses couleurs aux barrages d’un superbe but dimanche dernier, place de peu à côté du cadre. Ouf, Manu Papalino, qui ne tenait plus en place, pouvait souffler.

Et pourtant, le "calvaire" du coach hutois n’est pas encore terminé quand il voit Boussard s’écrouler à quelques minutes du terme à la suite d’un contact avec Kourouma. Impossible de reprendre le jeu pour l’avant hutois, qui devait ainsi laisser ses partenaires à dix pour les derniers instants. Mais Huy tient finalement bon, comptant également sur le manque de pression de visiteurs qui jouaient également pour la séance de tirs au but.

Bien mal leur en a pris, comme on le sait, car ce sont bien les Mosans qui se montrent les plus adroits dans cet exercice ô combien particulier. Et ils prolongent ainsi leur bail au niveau national, auquel ils sont habitués depuis de nombreuses années même s’ils ont fait un passage par le P1 lors de la saison 2015-2016.

La saison est donc pleine à tous points de vue pour le club présidé par Christophe Coulée, malheureusement absent ce dimanche pour fêter ce maintien avec ses protégés: sauvetage de la D3, titre de la P3 et montée en P2 ainsi qu’un sacre pour la formation des U21 et une école de jeunes qui tourne à plein régime.

Oui, le Huy qui a tant souffert il n’y a pas si longtemps semble bien de retour sur les bons rails. Et c’est tant mieux pour notre football qui a bien besoin d’un club historique comme le RFC Huy à ce niveau!

Arbitre : Théophile Diskeuve, assisté de David Dossogne et William Bara.

Cartes jaunes : Papalino, Lella, Bollens, Bellia.

Buts : Boussard (1-0, 96e), Baynon (1-1, 97e).

Tirs au but : Morana (1-0), Thibaut (1-1), De Castris (2-1), Bollens (2-2), Charef (3-2), Boumediane (3-2), Frantim (4-2), Passalacqua (4-2).

HUY : Delbouille, Cloes (111eNzoigba), Morana, Biondolillo, Franco, Frantim, De Castris, Papalino (88eDubus), Bamona (69eCharef), Boussard, Cokgezen (63ePantot).

GOSSELIES : Moriconi, Santinelli, Lella, Kourouma, Thibaut, Bollens, Bellia (98eBoumediane), Alestra (66Kudiangana), Swen (80eBaynon puis 101ePassalacqua), Gueye, Meo.