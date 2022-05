Mais, le problème, c’est que les Villersois ont galvaudé quelques occasions d’engranger de précieuses unités à domicile. " Nous avons vraiment eu du mal face à des équipes qui venaient fermer le jeu chez nous, pointait Thierry Deprez. Nous avons par exemple pris un seul point face à des équipes encore concernées par la lutte pour le maintien comme Geer, Sprimont B et Rechain. "

Jouer ce match décisif à l’extérieur n’est donc pas une mauvaise chose pour les Fizois. " Le match avait plutôt été ouvert à l’aller en plus. Et actuellement, Malmedy éprouve quelques difficultés. On devra quand même se montrer vigilants car ça reste un dernier match à domicile pour eux " temporisait le mentor fizois qui pourrait disputer son dernier match.

Une rencontre charnière qui verra le retour sur prairie du capitaine Bertrand Vandervost. Blessé aux ligaments face à Sprimont B, le 27 mars, on n’attendait pas le milieu de terrain dans le noyau si tôt. " J’ai fait tout ce que j’ai pu pour revenir au plus vite. Initialement je m’étais fixé le tour final comme date de retour, je suis donc un peu en avance " explique le joueur de 37 ans.

Force est de constater que, pendant son absence, ses coéquipiers n’ont pas su assurer leur place dans le top 5. Mais, chance pour eux, ils restent parfaitement positionnés avant le dernier match. " Nous avons toujours toutes les cartes en mains. Ce n’est pas comme si on devait attendre un autre résultat dimanche. Après une saison pleine de constance ce serait dommage de louper notre objectif. " Et pour se rassurer au plus vite, les visiteurs ne devront pas louper leur entame de match. " Si on arrive pas à marquer le doute pourrait s’installer au fil des minutes. On devra prendre les devants au marquoir et espérer que Malmedy lâche le morceau rapidement vu que leur saison est d’ores et déjà terminée. " Celle des Fizois pourrait quant à elle prendre une autre tournure dès ce dimanche.

Arbitre: De Coune Jerome assisté de Mascherin Bruno et Flohimont David.

FIZE: Firquet, Ledure, Gallina, Babitz, Eyckmans, Reuter, Wagemans, Licour, Denruyter, Renson. B, Renson. M, Peeters, Damsin, Grommen, Vandervost, Parmentier.