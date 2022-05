Ce samedi, dans la mythique salle des Castors, l’Union jouera pour finir le travail et certainement pas pour spéculer sur une éventuelle belle. " On a vécu une très grande soirée de basket avec une ambiance comme tout le monde rêve d’en vivre. Comme prévu, le match a été compliqué avec certaines joueuses stressées , mais on a tenu le choc défensivement. Le match retour sera intense mais j’espère que les filles se libéreront pour aller décrocher cette qualification en deux manches" , notait le coach De Keyser.

Une qualification d’autant plus importante que, selon les calculs, les deux finalistes de chaque série pourraient directement monter en R1.