Greg Vandormael, pour qui cette rencontre pourrait être la dernière de sa carrière footballistique, n’a en plus pas vraiment de chance. En plus de Barry Morue blessé, l’entraîneur perd ce dimanche deux éléments essentiels à son effectif. " Poty s’est blessé au pied et Mathieu aux ligaments. Ils sont donc tous les deux out et c’est une catastrophe. Mais on va faire notre maximum pour acquérir de nous-même le maintien. "

En face, sauvés depuis la semaine dernière, les hommes de Benoît Franck peuvent enfin respirer dans une saison qui aura été pratiquement plus dure en dehors que sur le terrain. Pour l’entraîneur villersois, cette rencontre est d’ailleurs particulière à deux échelons. Il n’est sans doute pas inutile de rappeler que l’actuel T1 des Jaune et Noir s’est retrouvé sur le banc fizois durant une longue époque. Et tiens donc, sa première rencontre à la tête de Villers s’était déroulée justement contre… Fize B. " C’est vrai que je les connais tous, ou presque , confie le T1. Maintenant, je préfère être dans ma situation que la leur. On va profiter avec l’équipe mais on n’offrira pas le match. "

Le ton est donné.Et même si les sourires risquent d’être du côté de Fize au vu des différents scénarios possibles, une surprise est toujours probable.

Arbitre : André Graindorge.

FIZE B : David, Delchambre, Rigo, Nguiamba, Fastré, Ngon, Lange, Loneux, Bartusevicius, Zielonka, Coletti, Poty (?), Thiry, Tsalikis, Degotte, Vandormael.

VILLERS : Willems, Vertessen, Verlée, Khayat, Durwael, Nys, Hanozet, Broze, Barry, Robert, Delcommune, Jashanica, Brassine, Vanhoot. M’Hamdi est suspendu.