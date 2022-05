Alex Liebens: «Les gars sont motivés à du 200% pour faire le boulot»

Comme le coach d’Amay le souligne, Braives ne se déplacera pas à la Gravière en dilettante. "Clairement non car j’ai vraiment envie que nous puissions jouer notre premier match du tour final dans nos installations ", rappelle Jofray Hella dont l’équipe ne possède que deux points d’avance sur Flémalle. "Et puis, jouer le jeu franchement, c’est aussi une question de respect vis-à-vis des adversaires d’Amay dans la lutte pour le maintien face à qui nous n’avons jamais calculé. Enfin, nous restons sur une série de dix matchs sans défaite et je n’ai pas envie que cette belle spirale soit cassée une semaine avant le tour final", ponctue le T1 braivois.