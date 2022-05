Une certaine ambition qui a rapidement poussé les deux équipes à prôner un jeu défensif plutôt qu’offensif. " Les deux blocs se sont assez rapidement fermés " illustrait Axel Delhalle. Une physionomie qui laisse donc peu de place à des occasions que les spectateurs espéraient certainement plus nombreuses dans la petite salle de Stavelot. " C’est étonnant de notre part, nous avons été très vigilants derrière. En revanche, offensivement nous avons clairement été stériles. " Et à ce petit jeu-là, ce sont les locaux qui vont prendre un court avantage en première période.

Dos au mur au retour des vestiaires, les visiteurs tentent de davantage se porter vers l’avant. " On a réussi à trouver quelques espaces, mais Stavelot était bien organisé et repartait très proprement en contre. "

Malgré quelques belles actions offensives, les Wanzois ne parviendront jamais à recoller au score. Tout profit pour un Stavelot plein de maîtrise et qui assure donc la sixième place de cette troisième division. " Avec les nombreux blessés et absents, c’était compliqué. On a clairement vu que ça manquait d’automatismes , pointait le responsable des Sucriers. Mais, comme souvent en futsal, ça se joue sur des détails. Pour le même prix, on repartait avec quelque chose de ce déplacement. "

Avec ce dernier revers, Marseille Wanze boucle sa saison à l’équilibre avec huit succès et autant de défaites. Ajoutez à cela six matchs nuls et vous obtenez un total de 22 points en… 22 rencontres.

MARSEILLE WANZE : Napen, H’Mamou, Deltour, Baggio, Moulin (1), Honay (1), Pire.