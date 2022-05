Une der cruciale pour Luc Ernes

Quelques semaines plus tard, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts. Si Jehay est, comme prévu, officiellement relégué en P2, Faimes s’est complètement relancé.Et peut, contre toute attente, se qualifier pour le tour final.Ce serait fou et ajouterait encore au contexte spécial qui va frapper cette dernière rencontre de "Pigeon" à Faimes.Qui espère décrocher une étoile…

Luc Ernes, ça va être particulier, pour vous, cette rencontre, non? Il va y avoir de l’émotion…

Evidemment! Peut-être pas avant le match, mais bien sur le coup de 16h45. Six ans à Faimes, ce n’est pas rien.Surtout que je n’ai vécu que du positif.Je vais rendre les clés, tourner la page mais voilà…

Vous n’avez aucun regret quant à votre décision?

Non, vraiment aucun.C’est comme ça.J’ai envie de faire autre chose que du foot tout le temps. Mardi, jeudi et dimanche, puis tous les autres jours où je ne pense qu’à ça.Je ne voulais pas faire la saison de trop et je ne me retrouve plus assez dans la mentalité actuelle.

Le foot ne vous pas déjà un peu, du coup?

Non, vraiment pas.J’ai besoin d’un break.Je pense que je ne recoacherai jamais.Par contre, un poste, un jour, comme manager à l’anglaise, ça peut être sympa, mais on verra.Je vais d’abord couper tout au moins un peu.Cela fait 22 ans et, là, ça suffit.

Et dire que dimanche, sur le coup de 16h45, vous pourriez être au tour final.Ce serait fou, non?

Totalement! Quand je vois d’où on vient, ce serait fou, ça oui.Mais vous savez quoi?Je pense que ce tour final, on devrait déjà y être.On a raté le coche plusieurs fois.Si on avait eu un plus de respect les uns vis-à-vis des autres et de discipline à certains moments, on serait qualifié depuis longtemps.D’ailleurs, si on gagne, on aura 51 points.Et avec ça, les autres années, on est qualifié.Là, ça va se jouer à très peu de choses.

Selon vous, à l’aube de ce dernier match, combien de chances a Faimes d’être au tour final?

Allez, je vais dire 5/10.On n’a plus notre sort en main.Il faut que Fize perde des plumes surtout.Mes gars sont chauds, veulent y aller mais on a une chance sur deux.Cela va être compliqué mais ce serait le plus beau cadeau possible pour me dire au revoir.

Un cadeau de Jehay, c’est possible vous pensez?Faimes n’a pas tenté d’offrir une double prime à Jehay?

D’abord, ce n’est pas mon genre.Et ce n’est pas le genre du club non plus.Je suis sûr que Jehay va jouer le coup à fond.Le passage de Marler à Faimes a fait du bruit.Puis, il y a aussi celui de Petitpré qui n’est pas bien passé.Donc, non, Jehay ne viendra pas en victime consentante.Je l’ai dit à mes gars: on va devoir batailler.