En effet, les deux formations jouent ni plus ni moins que leur avenir au niveau national. à moins que… " Je sais que, si Mouscron n’obtient pas sa licence, il redescend en D2 ACFF. Et les Francs Borains ne seraient dès lors plus barragistes. Peu importe le résultat de dimanche, nous serions alors sauvés ", ajoute Manu Papalino.

Mais avec des "si", les Mosans seraient déjà sauvés depuis bien longtemps. Et le meilleur moyen de ne pas stresser durant encore plusieurs jours, voire semaines, et de l’emporter face à Gosselies, une formation qui laisse de mauvais souvenirs à notre arrondissement, car elle avait battu Fize il y a trois ans… pour monter en Nationale! " Je dois bien vous l’avouer, je suis très fatigué, j’ai énormément bossé, la saison devient longue , souffle le coach hutois. Mais je veux avant tout qu’on aille chercher notre maintien nous-mêmes. J’ai envie qu’on se sauve dimanche et qu’on fasse la fête directement, sans attendre. Il n’y a pas d’autre option que la victoire, tout simplement. "

Et si tel est le cas, à l’issue des 90 minutes, des prolongations ou de la séance de tirs au but, la fête sera totale au Legrand tant le public local sera présent en nombre. " Ce match-ci, c’est l’un des plus importants dans la quête du renouveau du club. Au début de saison, nous avions deux objectifs: faire monter la P3 en P2 et le maintien de la D3. Si on l’emporte dimanche, ils seront tous les deux remplis, ce qui est tout de même rare dans le monde du football , insiste Manu Papalino, qui n’a pas voulu rajouter de la pression sur les épaules de ses joueurs. Non, nous n’avons pas changé nos habitudes, on va jouer ce match-là comme un autre. Et nous sommes habitués à cela après avoir joué aux montagnes russes tout au long de la saison. Avec 34 points, on aurait dû se maintenir. Mais je ne pouvais pas prévoir le sort réservé aux Francs Borains. "

Et peu importe le résultat dimanche à 16h45, on ne pourra pas reprocher au staff hutois de ne pas avoir préparé cette rencontre. " J’ai beaucoup d’infos sur Gosselies, une formation physique, qui n’a pas marqué beaucoup et qui ne sera pas dépaysée sur synthétique. Il faudra également faire attention aux phases arrêtées , analyse Manu Papalino, avant d’adresser un message à ses gars. Quoi qu’il arrive, je suis fier de mon groupe et de ce qu’il a accompli. J’espère simplement que mes joueurs prendront du plaisir. S’il y a plaisir, il y a victoire. Et s’il y a victoire, il y a plaisir. "

Il n’en sera que plus grand si le RFC Huy remporte ce match qui pourrait bien marquer son histoire.