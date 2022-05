Pas d’alternative pour Amay: il faut gagner

Avec en plus deux victoires en trois sorties, les Mosans n'étaient plus qu'à un succès, voire même un nul pour assurer leur maintien. "Et on se retrouve maintenant dans une situation plus que délicate, soupire le président Destexhe qui ne s'attendait pas à vivre une telle saison. On est passé de l'euphorie de début de saison où, avec une équipe recomposée vu les départs, nous étions bien dedans, à la crainte de descendre en LFH à la veille de ce match crucial. Nous allons jouer notre saison sur ce match alors qu'on aurait pu vivre une fin de saison plus simple car nous avions trois matchs pour aller chercher les deux points du maintien."

Avec ses défaites à Pelt et au Brussels qui, de ce fait est toujours en course pour le maintien, les hommes du président sont sous pression même s'ils possèdent un point de plus que les Bruxellois.Qui peut prédire que Pelt, totalement démobilisé avec le maintien acquis, jouera le jeu face à des Bruxellois imprévisibles? "Personne, concède le président . Et de notre côté, on ne peut pas dire que Jemeppe nous fera le moindre cadeau. Cela reste une sorte de derby. Nous avons eu des rencontres compliquées contre eux. En phase classique, on a mené de plus dix buts avant de sauver le nul sur le buzzer et en play-down, ils ont toujours été devants et c'est dans la dernière minute qu'on a inscrit le but de la victoire qui entérinait presque la descente pour eux. Pour le même prix, c'est nous qui étions dans cette situation. C'est évident qu'on n'aura pas facile contre eux car ils ne viendront pas en victimes consentantes. "

Pour cette ultime sortie, le coach devra se passer de Vieira, Debroux et Brialmont. Tillière et Mercenier seraient opérationnels.

HCAMAY: Saghir, Frau, Destexhe, Di Giacomo, Morelle, Pagnoul, Tillière (?), Tilman, Neyts, Vandeput, Mercenier, Yunan.