Les U18 de Hannut battent ceux de La Villersoise au buzzer dans un test-match fou

C’est précisément ce qui s’est passé ce mardi soir, dans la salle de Wanze, où la toute grande foule était venue pour assister au duel entre les U18 de La Villersoise et ceux de Hannut. Une rencontre d’une intensité rare et disputée dans une ambiance incroyable avec une issue digne des plus grands thrillers puisque c’est sur le buzzer que les Hannutois ont décroché les lauriers sur la marque de 58-60.

Félicitations aux deux équipes, aux supporters et, place maintenant au tour final pour désigner le champion provincial. Un tour final qui débutera le week-end prochaine et qui verra les Hesbignons opposés à Herstal et Theux. Toutes les infos sur nos différents régionaux engagés dans les autres catégories dans notre édition de samedi.