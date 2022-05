– S’il s’impose sur la pelouse de Malmedy.

– S’il partage à Malmedy, que l’UCE Liège ne s’impose pas à Pontisse et que Faimes ne l’emporte pas face à Jehay.

– S’il perd à Malmedy et que l’UCE Liège s’incline à Pontisse OU s’il perd à Ster et que Faimes ne fait pas mieux qu’un nul face à Jehay.

Faimes au tour final:

– S’il s’impose face à Jehay et que l’UCE Liège ne bat pas Pontisse.

– S’il bat Jehay et que Fize s’incline sur la pelouse de Malmedy.

Fize et Faimes au tour final:

- Si l’UCE s’incline et que Faimes l’emporte contre Jehay.

- Si l’UCE partage, que Fize ne s’incline pas et que Faimes batte Jehay.

Possibilité de test-match pour distribuer un ticket pour le tour final:

- Entre Fize et Faimes si Fize partage ce week-end et que, dans le même temps, Faimes bat Jehay.

- Entre Fize et l’UCE Liège si Faimes s’impose face à Jehay, que Fize s’incline à Malmedy et que l’UCE partage à Pontisse.

Geer sauvé (si huy remporte son barrage):

– S’il gagne face à Ster, et ce peu importe le résultat de la rencontre entre Weywertz et Beaufays.

– S’il partage à Ster, et que la rencontre entre Weywertz et Beaufays ne se termine pas sur un nul.

– S’il s’incline contre Ster et que, dans le même temps, Weywertz perd par une différence de buts de plus d’un goal par rapport au revers de Geer (-8 vs -7 au goal average). Et si c’est par un but d’écart, alors, test-match.

Geer sauvé (si Huy perd son barrage):

– S’il s’impose à Ster et que Weywertz et Beaufays partagent

– S’il s’impose à Ster et que Sprimont B s’incline, peu importe le résultat entre Weywertz et Beaufays.