Flône et Xhoris au programme ce vendredi soir

Si le Hesbignon et le Condrusien feront étape hors de notre arrondissement ce week-end, plus précisément à Gingelom (vendredi soir) et au Sart-Tilman (samedi après-midi), cela ne veut pour autant pas dire qu’il n’y aura pas d’épreuves dans nos contrées ce week-end. Pour cela, il faudra se déplacer ce vendredi soir puisque le jogging de Flône ainsi que la Xhorisienne ont opté pour ce créneau horaire.