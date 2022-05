Docquier et les Geerois viseront uniquement les trois points

Pour potentiellement réaliser la bonne opération, les visiteurs devront afficher une solidarité à toute épreuve. " Nous nous sommes bien entraînés cette semaine. Psychologiquement, on sait que nous devrons être prêts à sortir un gros match " argumente le numéro 25 geerois.

Et si l’attaquant espère une belle prestation collective, il devra également s’illustrer individuellement pour bien clôturer une saison compliquée. " C’est surtout une année où j’ai beaucoup appris. C’est la première saison où j’ai plus de mal devant le goal " souligne le joueur, seulement à quatre réalisations. Mais plutôt que de retenir le négatif, celui qui a inscrit le deuxième but des siens lors du partage face à Sprimont B préfère voir le positif. " Quand on marque moins, on se renforce mentalement. J’ai surtout payé mon année sans match de mon aventure luxembourgeoise à Wiltz. Mais le soutien permanent du coach et mes coéquipiers m’a également aidé à reprendre confiance. Même si je me réveille un peu tard " sourit Docquier.

Un retour aux affaires tardif, mais qui sera pardonné à coup sûr en cas de belle performance et de maintien ce dimanche. D’autant plus que l’efficacité geeroise devrait être une des clés du match. " Le réalisme et notre capacité à être un groupe feront basculer le match ou non , appuie Nicolas Henkinet. Nous devons aller chercher les trois points, pour le reste on verra. "

C’est à ce prix-là que les Hesbignons pourront espérer le maintien dans l’élite provinciale.

Arbitre: Thibault Picard.

Geer: Henkinet devait encore réaliser sa sélection. Drèze et Georges sont incertains. Brassinne sera, lui, de retour.