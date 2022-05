Zambito: «Je vais rebondir, croyez-moi»

Dans nos colonnes de ce jeudi matin, le futur ex-coach des Condrusiens tait tout simplement abattu. " C’est l’incompréhension totale, nous n’avons même pas eu le temps de savourer notre maintien. Les raisons invoquées ne sont pas valables. Les paroles données ont été retirées, c’est ça aussi le milieu du foot. Même meurtri, je suis très fier de ce que j’ai accompli. Je suis un vrai passionné et malgré les coups durs, personne ne peut m’enlever cette passion. "

D’ailleurs, Carmelo Zambito est d’ores et déjà à la recherche d’un nouveau défi pour la saison prochaine. " C’est une expérience de la vie, mais je vais rebondir, croyez-moi. Je crois en ma bonne étoile, elle ne m’a jamais quitté , insiste-t-il. Si un club cherche une personne motivée, passionnée, avec de l’expérience et détentrice des diplômes UEFA B et de RTFJ, je suis ouvert à toute discussion. J’ai également un carnet d’adresses. "

Avis aux clubs intéressés!