Quentin Toussaint range son sifflet

Quentin Toussaint, à l’issue de ce week-end, vous quitterez donc l’arbitrage.Non sans regret?

Non, j’ai eu la carrière que je devais avoir, point.J’ai commencé chez les jeunes, mais j’ai très vite sifflé ches les adultes en P4, P3 et essentiellement, par la suite, en P2 et P1.Je me suis surtout concentré sur la P2 ces dernières années après, je l’avoue, un certain nombre de désaccords avec le CPLiège.La Nationale?Non, je n’y suis jamais allé même s’il m’est arrivé de siffler des matchs de gala.À un moment, je pense que j’avais tout ce qu’il fallait pour mais, voilà, ça ne s’est pas fait. Pas grave car je n’avais pas envie de faire tous les sacrifices que ça impliquait...

Là, vous arrêtez, mais à 51 ans, c’est tôt non?Pourquoi si vite?

Je ne cracherai jamais dans la soupe, mais disons simplement que j’ai fait le tour de la question, quoi.Je ne me reconnais plus dans les mentalités actuelles sans vouloir jouer au vieux con. Les joueurs se prennent trop pour des stars sans avoir rien prouvé.Quand on voit des gars de Nationale arriver en P2, on se pose des questions.L’argent a tué le foot provincial.Selon certains joueurs, ils jouent à Villers, je cite un club au hasard, mais devraient être au Milan AC et n’y sont pas faute de réussite (rires).Il faut parfois aussi se remettre en question.Puis, le football a tué le football.Il y a trop de matchs en direct.Avant, on allait au foot provincial comme une fête.Maintenant, le dimanche, on regarde le Standard à la T.V. C’est dommage.

Vous assurez pourtant que l’arbitrage aura été une belle école de vie...

Oh oui, je ne regrette vraiment rien.Cela m’a appris beaucoup de choses sur moi-même d’abord.On côtoie tout type de gens et cela vous oblige, forcément, à vous adapter.C’est enrichissant et très agréable.Cela apprend aussi à se contrôler, à gérer ses émotions.Je conseille cette école de la vie à tous les jeunes, d’ailleurs. Puis, il n’y a rien de déshonorant à rester dans sa province.Des fois, c’est aussi beau que les étoiles de la Nationale...

En tout, combien de matchs avez-vous sifflé?

Quelque 1000 je pense, mais je n’ai pas fait le compte exact, je vous avoue.Je ne suis pas très chiffres.Mais ça fait un paquet de matchs, forcément.

Dans la corporation, avez-vous eu un ou des modèles(s)?

Bah, je pense forcément à mes amis Stéphane Claes et Lionel Gastadello, que j’ai eu l’occasion de côtoyer beaucoup en province de Liège.Puis, j’ai une pensée aussi pour des Jonathan Lardot et Quentin Pirard, des locaux qui ont une carrière folle.

Dans votre riche carrière, quel est votre meilleur souvenir?

Ouf, c’est une colle ça, il y en a beaucoup.Mais j’ai toujours adoré les derbys chauds comme ceux entre St-Vith et Weywertz par exemple.Avec ces fumigènes etc.Ou encore un Lensois-Waremme début des années 2000 en P2 avec 500 personnes et un 5-1 final.C’est pour ces matchs qu’on embrasse cette passion.

Et le pire?

Là, par contre, je ne dois pas chercher longtemps.Je me souviens d’un Merdorp- Burdinne que j’avais dû arrêter en P3 à la 89eaprès des insultes racistes proférées à Mansour Ndiaye.Je l’avais pris dans mon vestiaire où il avait pleuré et s’était recroquevillé.

Le joueur plus sympa?

Il y en a beaucoup, forcément.Mais je pense à un Franck Walo, un Fred Bougelet ou un Fabrice Piters.Ce dernier crie beaucoup sur un terrain, mais il respecte toujours l’arbitre.

Le plus diffcile à gérer?

Je repense spontanément à Fabrice Schutz.Un gars extraordinaire en dehors, mais très difficile à gerer en match.

Avez-vous déjà eu peur sur un terrain?

Sincèrement, c’est arrivé une fois.J’ai eu face à moi un colosse excédé par une décision.Il faisait 190 cm et je suis resté net devant lui mais je n’en menais pas large.En dehors du terrain, j’ai aussi été frappé lors d’un Saive-Chênée décisif en P2 à cette époque.J’étais repassé à la buvette et le président d’un des deux clubs s’est approché demoi.Je pensais qu’il allait s’excuser pour des propos limite en cours de match mais il a essayé de me mettre un coup de boule que j’ai évité.Il a été suspendu plusieurs saisons.

Des tentatives de corruption, ça existe?

Moi, jamais.Par contre, oui, il m’est déjà arrivé, en inspectant un terrain en vue d’une remise de match, qu’un délégué me dise gentiment ce qu’il en pense, mais rien de suspect.Dans ces cas-là, je leur rappelle que je n’arbitre pas depuis deux mois et que ça ira (rires).

Forcément, il y aura de l’émotion ce week-end, non, pour vos adieux?

Oui, forcément.C’est rare que ma femme et mes enfants viennent mais là, j’aimerais que ma famille soit là.D’habitude, je les protège.Là, je veux laisser parler les émotions.