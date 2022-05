Pénétration dans la raquette hutoise manquée pour Liège Basket

Liège Basket a foulé pour la première fois le parquet hutois ce mercredi soir. Un rendez-vous en demi-teinte. Contrainte de quitter le Country Hall, l’équipe de Division 1 promettait pourtant un beau spectacle pour le 1ermatch des play-off contre le Phoenix Brussels. "Il y a déjà un public hutois mais on en attend beaucoup plus pour les prochains matchs , commente Nancy De Groof, l’attachée de presse de l’équipe liégeoise. Liège Basket a besoin de supporters." Même son de cloche du côté de l’équipe de stewards qui ne rate jamais aucun match. Les Hutois ne sont pas venus en nombre même si en comparaison avec la salle du Sart-Tilman, les gradins paraissaient tout de suite un peu plus remplis. "L’ambiance est très différente, reprend l’attachée de presse. C’est forcément plus intimiste et convivial." Les Pom-pom girls et la mascotte manquaient à l’appel mais les quelque 250 supporters ont donné de la voix aux moments des paniers marqués et hué ceux encaissés. Le cœur y était, la foule un peu moins.