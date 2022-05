Merdorp lance aussi son équipe féminine

Déjà 14 joueuses

Un projet qui prend de l’ampleur puisque l’équipe drivée par Jonathan Marteau connaît un certain engouement. Quatorze joueuses ont déjà répondu à l’appel et plusieurs entraînements ont déjà eu lieu. " Nous recherchons encore plusieurs joueuses , dit-il. L’idéal, pour démarrer un championnat, est d’être 22. Ici, je ne m’attendais pas à ce que ça aille aussi vite, surtout après la mauvaise pub de ces derniers mois. "

En championnat, Merdorp compte bien prendre du plaisir. " La première année, on ne veut pas se mettre des objectifs en termes de résultats , poursuit le coach qui sera épaulé par Anthony De Ryck. L’important sera de s’amuser et que les filles progressent. Si on fait des résultats, tant mieux, mais on ne se prendra pas la tête. Le club de Merdorp veut redorer son blason et démarrer d’une nouvelle page blanche. " C’est en tout cas bien parti.

Les joueuses désirant rejoindre l’aventure peuvent contacter Jonathan Marteau au 0473/21.73.10.