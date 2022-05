Marchin veut la P3 mais ce sera dur.

En prélude de la saison, Marchin était considéré, avec Strée, comme les deux principaux favoris au titre. Pourtant, très vite, le début de campagne des Marchinois s’est avéré plus compliqué que prévu avec 3 défaites (dont une sur tapis vert) en six rencontres. Qu’à cela ne tienne, les hommes de Fred Bougelet sont pourtant revenus dans la course au titre. " Mais Strée avait une équipe plus régulière que la nôtre ", notait Fred Bougelet.