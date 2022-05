Huy n’est qu’à un succès de la finale

C’est Crelot qui ouvrait le score avant un récital de Bastin (NDLR: qui inscrivait 10 des 15 points du quart-temps) pour faire 4-0 puis 10-2 et provoquer un premier temps-mort adverse. Manquant de réussite, les visiteuses allaient pourtant revenir à 15-12 en profitant de leur avantage de taille et de plusieurs ballons locaux ratés.

C’est sur un rebond offensif de Bertrand puis un autre de Goffinet que les locales retrouvaient leurs esprits pour filer à 10 unités (22-12). Mais il n’y avait pas moyen de faire le break dans cette première période. La bombe de Bertrand et les rebonds de Sylla maintenaient cette avance mais, sur deux bombes, les visiteuses recollaient encore au moment de rejoindre les vestiaires (32-28).

Pire encore, ne trouvant plus le chemin de l’anneau, les Hutoises voyaient les Brainoises revenir à 35-33. Après un temps-mort, c’est évidemment Bertrand qui frappait de loin avant un 5-0 de De Keyser, lancée à la place Bastin en souci de fautes, pour redonner confiance à un groupe qui semblaient enfin faire le break avec Lemoucheux signant à son tour un 4-0 pour créer l’avance maximale (47-36).

Mais les locales avaient alors un terrible passage à vide et ne marquaient plus. Braine revenait donc encore une fois et égalisait même à 49-49 à 3 minutes de la fin. N’ayant mis que deux lancers jusque-là, l’Union faisait appel à son public pour tenter de relancer la machine. Une interception de Lemoucheux et une bombe par la planche de Bastin permettaient de reprendre le contrôle pour arracher ce Game 1 dans la douleur.

La deuxième manche se jouera samedi à Braine et pourrait voir Huy se qualifier pour la grande finale.

QT : 15-10, 18-18 (33-28), 14-10 (47-38), 8-11.

HUY : Lemoucheux 7, Renard 1, Crelot 13, De Keyser 5, Pepinien 0, Bertrand 8, de Carvalho 0, Sylla 4, Goffinet 2, Fontaine 0, Bastin 15, Léonet 0.