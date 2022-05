Dès lors, le titre incontesté remporté par les Hutoises ne donne droit à presque rien au moment d’entamer cette 2epartie de saison. " C’est effectivement aberrant comme mode de fonctionnement mais nous n’avons pas le choix, il faut tout remettre en jeu avec, comme seul atout, l’avantage du terrain que nous aurons tout au long de la compétition ", explique un Mike De Keyser qui sera chargé d’amener l’équipe à son but en remplacement d’un Arnaud Pinte qui a décidé de faire un pas de côté il y a maintenant trois semaines suite à sa paternité.

Ultra dominante en saison régulière, Huy partira évidemment favori de ces demi-finales mais on sait que les dangers seront nombreux pour aller décrocher la montée. " C’est clairement un nouveau championnat qui débute avec des équipes modifiées, des matchs avec plus de pression et moins de droit à l’erreur. On se sait attendu, on connaît notre envie d’aller en R1 et on va devoir gérer cela. "

Par le passé, certaines Hutoises se sont déjà retrouvées dans cette situation. À l’époque de Michel Borremans avec les Fontaine et autre Bastin qui avaient finalement échoué en finale après trois rencontres exceptionnelles contre le RBC Alleur. Et on espère voir autant de monde pour pousser l’Union vers la montée qu’elle mérite tellement. " Maintenant, rien n’est écrit d’avance. Toutes les cartes sont redistribuées. On va jouer une équipe de Braine qui n’était pas dans le top 4 mais qui profite de la non-inscription de certaines équipes pour accrocher ce ticket pour les play-off. Le club de D1 va faire redescendre des joueuses pour tenter de décrocher la montée donc, ce ne sera pas simple ", prévient Mike De Keyser.

Alors, tous au poste ce soir pour soutenir des Hutoises qui n’ont plus besoin que de quatre victoires pour enfin retrouver la R1.