Hannut peut encore se sauver mais quand?

En provinciale 1, carton plein pour nos équipes. Dans la douleur pour Waremme et pour Villers . Les troupes de Carmelo Schirino ont même dû recourir à des prolongations (0-3) pour s’imposer. " Match hyper défensif et où nous perdons notre réussite après un premier quart positif. Suite à cette panne offensive, nous avons autorisé les Tigers à y croire et à passer devant dans les dernières minutes. Nous arrachons de justesse la prolongation sur lancers et n’encaissons plus rien. Malgré les conditions de travail compliquées (NDLR: Covid, joueuses enceintes, blessées,…) nous avons réalisé un très beau parcours. Je suis fier de mon groupe et souhaite à toutes de poursuivre avec la même mentalité pour continuer à s’épanouir dans leurs baskets ", explique le coach.