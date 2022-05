David Frison s’impose facilement à Jeneffe

Au niveau sportif, cinq distances étaient disponibles, allant de 0,7 kilomètre pour les enfants à 21,1 pour les plus hardis des joggeurs. Sur la distance des 6 kilomètres, c’est Laurent Colin qui s’impose en 22:25 avec… 2 minutes d’avance sur le deuxième. " Je suis parti sur un bon rythme et je me rends vite compte que personne ne suit. Je fais donc cavalier seul du début à la fin sans même prendre la peine de regarder derrière moi ", raconte le gagnant du jour. Heureusement, il peut compter sur l’ouvreur de la course. " Il m’a dit: “tracasse, ils sont loin derrière, tu as course gagnée.” J’en ai donc profité pour lever le pied après 2 ou 3 kilomètres et profiter de ce parcours typiquement hesbignon avec ses passages atypiques au travers de quelques exploitations agricoles bien de chez nous. Arrivé au dernier kilomètre, je replace une petite accélération comme pour célébrer cette première place. "

Pour ce sportif originaire de la région, cette participation était logique. " Le dimanche matin est souvent synonyme de sortie course à pied. Mais où vais-je aller courir ce dimanche? C’est là qu’en regardant l’agenda running, je me suis rendu compte qu’il y avait une course à Jeneffe. N’ayant pas envie d’en faire trop, je me suis lancé sur la petite distance, histoire d’en garder sous le pied pour le challenge hesbignon. En arrivant sur place, je reconnais des têtes connues mais pas de cador, peut être une chance de bien me classer. "

Quant au 10 kilomètre, c’est David Frison qui grimpe sur la première place du podium… avec lui aussi 2 minutes d’avance sur le suivant. " J’ai trouvé ce parcours très roulant et très bien fléché. Je dois dire que j’avais un peu de stress avant le départ car depuis jeudi, j’avais une douleur au genou, explique David Frison. Concernant ma course, j’ai décidé de partir rapidement, ensuite j’ai pu gérer mon avantage à partir du 5ekilomètre. "

Se retrouver seul en tête d’une course n’est pas toujours simple pour le rythme. "J’ai pu, au début, calquer ma cadence sur l’ouvreur en vtt qui était à une cinquantaine de mètres devant moi. Ensuite, je rattrapais au fur et à mesure les joggeurs de la petite distance."