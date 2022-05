Hamoir: encore 3 séances

La saison se termine par trois entraînements les prochains jeudis à Hamoir.Après, ce sera fini.

Solières au restaurant ce jeudi

Après avoir manqué le tour final de peu, les Soliérois en ont fini avec cette saison. " On terminera ce jeudi par un petit moment ensemble au restaurant, puis on coupera jusqu’à la reprise pour laquelle nous n’avons pas encore fixé de date " racontait David Pauly, T2 soliérois.

Stockay: Jurdan reste aussi

En plus des joueurs déjà annoncés, Tom Jurdan va rester aussi." On négocie pour Niakaté et Boumediane " poursuit Marc Grosjean.Cette semaine, entraînements mardi et jeudi avec un barbecue offert par le club.Même programme la semaine prochaine avec une rencontre amicale face à Visé jeudi prochain à 20h.

Verlaine face à l’Union

Dans l’attente de son maintien, Verlaine continue de s’entraîner et le fera jusqu’à la fin du mois à raison de deux séances par semaine.à noter la joute amicale le 11 mai à 20h face à une équipe mixte de l’Union St-Gilloise.

Warnant avec Miezal

Pas de séance mardi, mais bien une ce jeudi pour Warnant qui, face à Meux, pourra de nouveau compter sur Miezal.Lequel n’est plus suspendu.

Waremme s’entraînera jusqu’au 15 mai

Les Wawas devront encore un peu attendre avant d’être en congé. " Après le 15 mai on coupera jusqu’à juin pour se retrouver quelques entraînements avec les nouveaux transferts avant une nouvelle pause jusqu’à la préparation " détaille Steve Dessart. Lui et son staff se donnent également le temps de dénicher les quelques profils encore recherchés pour compléter le noyau.

D3 ACFF

Wanze/BO, la der’

Encore une séance ce jeudi pour wanze/Bas-Oha."Puis, ce sera fini" annonce J.Y.Mercenier.

Huy a hâte d’être dimanche

Avant le match de barrages face à Gosselies de ce week-end, les Hutois se sont entraînés, non sans excitation, avec un groupe élargi. " Les gars de P3 qui étaient venus avec nous la semaine passée sont toujours là. Je récupère mes trois suspendus (NDLR: Nzoïgba, Frantim et Bamona) et je ferai donc des choix pour dimanche , expliquait Manu Papalino. Vu notre spirale positive, on a hâte d’y être. "

Provinciale 1

Fize sans Mignon

Pour la der de la saison, Mignon (suspendu), Boumediene, Vandervost et Rovny ne seront pas disponibles.

Faimes sans Q.Houart

Pour le derby face à Jehay, Q.Houart est suspendu, Simon fait le chemin inverse.

Geer au complet

Pour se sauver, Geer peut compter sur Brassinne qui a repris sans souci.

Jehay décimé

Retenus par des obligations privées, Mazzara et Thiry ne seront pas disponibles pour le dernier match de la saison. Crupi (pied) est blessé0.Derenne (côtes froissées) et Destexhe (pied) sont incertains.