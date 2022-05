Les Hutois prêts pour le tour final

Sans être au complet, les locaux n’ont pourtant pas été mis en difficulté car, dans le deuxième et surtout le troisième quart, les troupes de Cédric Aubert réglaient la mire, poussaient une terrible accélération et plantaient 53 points, chose que Villers n’est pas en mesure de faire cette saison.

Même si Filbiche et Dodémont se multipliaient encore offensivement, cela était trop juste pour les joueurs de Mike Diet qui voyaient l’écart grandir au fil des minutes. Car, avec un Paeleman toujours présent, mais aussi Tiquet et Léonard, l’Union Huy prenait donc le contrôle en vue de la pause et n’était plus mis en danger.

Ayant raté le coche en voyant Herve-Battice s’imposer de justesse la semaine dernière, le groupe de Cédric Aubert enregistrait donc aussi le sacre de son rival à Hamoir samedi soir. Mais la saison n’est pas encore finie car, dans deux semaines, ce seront les grandes manœuvres pour entamer un tour final des deuxièmes, même si le nom des Hutois ne figure pas encore dans le calendrier.

Malheureusement, actuellement, ce dernier ne donnerait pas encore droit à la montée. Il faut donc tout gagner et espérer qu’une équipe de P2 vienne à ne pas s’inscrire pour le prochain championnat.

De l’autre côté, La Villersoise B reste donc avant-dernière et ne doit son maintien qu’à un championnat particulier ne poussant qu’une équipe vers la division inférieure, celle-ci étant évidemment le Rebond Neuville qui n’a pas remporté une seule rencontre cette saison.

QT : 12-11, 27-19 (39-30), 26-14 (65-44), 8-8.

HUY B : Royen 5, Sarleti 4, Gustin 9, Tiquet 14, Mornard 5, Paeleman 17, Magnée 0, Lambert 4, Léonard 13.

LA VILLERSOISE B : Filbiche 17, Dzuba 4, Mercy 0, Warenghien 3, Englebert 0, Kakoulis 5, Beauvois 6, Dodemont 17.