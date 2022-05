Hannut ne se porte pas plus mal

Pour les Liégeois, il faudra aller à l’Étoile et recevoir l’Union Liège. Deux adversaires solides, mais qui n’auront plus rien à jouer. Pour leur part, les Hannutois devraient finir la saison par une victoire contre Esneux lors de la dernière journée de championnat. Cela pourrait suffire si leurs rivaux ne gagnent plus. Mais, possédant un average négatif sur ces deux équipes, même une victoire ne suffirait pas si les deux concurrents viennent chacun à créer un exploit. Le plus sécurisant pour les troupes de Michel Bisschop serait de réussir un deux sur deux final… ce qui ne sera pas simple avec le déplacement de ce vendredi dans la salle de Saint-Louis.