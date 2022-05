Ferrières enrôle deux cadors

Avec le joueur d’Aywaille et le buteur de Givry, certes moins en verve cette saison, les Bleus ont en leur possession deux gars armés pour faire mal à n’importe quelle équipe de deuxième provinciale. D’ailleurs, Sofiane ne le cache pas: il veut monter dès cette saison. " Ferrières veut monter en Nationale. On verra de mon côté si je serai encore présent, mais dans tous les cas, je veux me battre pour la montée. On sait en tout cas qu’on sera attendu. "

Plus forte que jamais, l’équipe présidée par Raymond Maréchal aura en son sein l’une des meilleures équipes de provinciale toutes séries confondues. Il reste dès à présent à voir si la mayonnaise va prendre mais avec autant de qualités, le contraire n’en serait que très étonnant.