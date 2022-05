De l’enjeu à tous les niveaux

Dans le bas de tableau, Fize B et Patro Othée se tirent la bourre pour savoir lequel… ira aux barrages! Car, au vu de la descente de Wanze/Bas-Oha, un tour final entre les 14edes quatre séries de P3 devra être organisé. Une de ces quatre équipes basculera en P4… et même deux si Huy venait à être relégué aussi! Les Fizois possèdent deux points de plus qu’Othée, mais les partenaires de Ludovic Smit ont une victoire de plus que les Sang et Marine. Les Fizois ne peuvent donc pas se permettre de partager contre Villers s’ils veulent éviter la culbute directe.

Templiers-Nandrin B , est dans le même cas.Quatorizièmes actuellement, les hommes de Guy Ekwalla ont une unité de retard sur Soumage, 13e, et une d’avance sur Harzé, 15e. Tous scénarios sont donc encore envisageables. C’est chaud!