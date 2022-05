Comblain obtient sa licence pour la D2

Or, comme déjà expliqué dans ces colonnes, c’est bien pour la division supérieure que les Comblinois ont fait leur demande puisqu’ils étaient en course pour le titre au moment de la date limite pour rentrer sa candidature. " Mais nous ne savons toujours pas si le fait de recevoir cette licence signifie aussi que nous avons automatiquement celle de D3, la première étant plus exigeante que la seconde ", nous confiait, à ce moment-là, un président Paulus attendant toujours désespérément une clarification de la situation.