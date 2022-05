Carmelo Zambito ne sera finalement plus le coach de Templiers-Nandrin l’an prochain

Alors là, on doit bien vous avouer qu’on ne l’avait pas vu venir. Alors que Templiers a décroché, avec la manière, son maintien dimanche en prenant la mesure de Vyle-Tharoul, tout semblait aller pour chez les Condrusiens. Et on pensait dès lors que Carmelo Zambito, l’architecte de ce sauvetage, allait, naturellement, poursuivre l’aventure pour une année, d’autant plus que Francis Dupont avait annoncé prolonger son contrat dès le début du mois de février. " J’ai vu comme tous les joueurs étaient derrière leur coach. On a donc pris la décision de continuer avec Carmelo ", expliquait alors le président nandrinois.