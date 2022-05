Une première réussie pour François Riga

Pour sa première saison en deuxième provinciale, François Riga, 21 ans, a pu se faire, petit à petit, sa place au sein de l’équipe huccorgnoise. « Je n’aurais pas pu espérer mieux, raconte le jeune joueur. Au départ, on ne comptait pas spécialement sur moi avec un noyau de 27 joueurs. C’est pendant les matchs de préparation que j’ai pu me montrer. Au premier tour, j’ai été titularisé quelques matchs, mais c’est surtout depuis le début du second tour que j’ai été plus stable. »