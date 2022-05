On garde le cap jeunes à Wanze/Bas-Oha pour 2022-2023

Double buteur pour sa dernière sous la tunique wanzoise, le futur joueur de Jodoigne Dylan Gilson estime qu’il n’a pas manqué grand-chose cette saison à Wanze/Bas-Oha pour éviter la culbute en P1. " Comme ce dimanche face à Richelle où on mène 2-4 à vingt minutes du terme et, finalement, on se fait rejoindre. Mais bon, le coach avait décidé de faire tourner le noyau et de donner la chance à plusieurs jeunes joueurs, cela fait partie de la philosophie du club, je peux donc le comprendre. Toute la saison, on a essayé de proposer un football positif et offensif, on a marqué des buts et, mis à part contre Dison où cela a vraiment été compliqué, on a pu tenir tête à la plupart des équipes. On pourrait parler d’un manque de chance, mais quand c’est sur la longueur d’une saison, c’est plutôt un manque d’efficacité, que ce soit sur le plan défensif ou offensif. "

À noter que Théo Pianetti s’est engagé avec Aywaille en vue de la saison prochaine.