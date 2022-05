Il faut dire que, coup sur coup, Stockay vient de rater le break. " J’en aurais décidément vu de toutes les couleurs cette saison. Rien ne nous sera épargné. Ce serait réellement injuste que nous ne prenions pas au moins un point au vu de la rencontre et de ce penalty cadeau accordé à Hamoir ", souffle le président.

Et au coup de sifflet final, l’homme fort de Stockay peut laisser éclater sa joie alors que plusieurs de ses vieux briscards de comitards ne peuvent retenir une larme d’émotion. Tout comme le vieux serviteur du club Francis Nyssen qui remisera donc définitivement ses gants d’entraîneur des gardiens de but.

Alors qu’ils ne seront plus au club la saison prochaine, Tanguy Lempereur et Quentin Colson, deux joueurs qui ont tout donné dimanche, ont directement une pensée et une parole pour leur président. " Stockay est une grande famille, mais comment ne pas citer en tout premier le président? Il a tout fait pour le club. C’est un homme de cœur et on lui devait bien cela. Si on quitte le club, c’est pour d’autres raisons, mais, lui, il restera gravé dans nos têtes encore longtemps."

Des paroles justes et partagées par n’importe lequel des joueurs présents dimanche en bordure du Néblon, à l’image d’un Niakaté qui ne savait presque plus mettre un pied devant l’autre.