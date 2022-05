Les quatre paris gagnants de Crisnée

1. La force offensive

Avec 86 buts inscrits, soit dix de plus que le champion hutois, Crisnée est une machine à marquer. Les éléments offensifs sont intenables et les trois pions de moyenne par match sont là pour le prouver. " En plus de Leseur, on a Diaz, Steph Willems et Sprimont qui ont marqué au moins dix fois , souligne Damien Kremer. De plus, plusieurs autres joueurs ont apporté un plus offensivement. "

2. Des gars en défense qu’on n’attendait pas

En difficulté lors du premier tour, la défense crisnéenne a particulièrement bien fonctionné par après.Si on attendait Max Beneux à un bon niveau, les performances de Carisio et Delville ont étonné. Les deux hommes se sont montrés à leur avantage et c’est tout Crisnée qui sourit. " Toute l’équipe a fait un bon deuxième tour, mais les gars qu’on n’attendait peut-être pas se sont distingués.Je voudrais aussi rajouter David Rouge qui, depuis qu’il a annoncé qu’il arrêtait, n’a plus fait une erreur. "

3. L’expérience prime

Avec Hognoul, Crisnée a la moyenne d’âge la plus élevée de la série.Une expérience prépondérante selon leur coach, qui sait que " les petits vieux ont toujours faim et se battent.Ils ne se reposent pas sur leurs acquis comme certains jeunes. "

4. Un coaching payant

Beaucoup de joueurs le soulignent: sans leur coach, ils ne seraient nulle part cette saison. Avec son style offensif inimitable, Damien Kremer a réussi de nombreux paris gagnants.Mettre deux attaquants à Flémalle alors que son équipe était réduite à neuf ou inverser son système de jeu contre Huy B pour bien mieux défendre aura permis de prendre de précieux points. Jeune coach, le T1 crisnéen est en train d’exploser que ce soit au futsal ou avec les siens au football. Un profil intéressant, mais qui se sent bien dans son club.