Le champion de P1 pourrait ne pas monter

Et, étant toujours en course pour le titre, la question de savoir quelle est encore leur motivation est évidemment dans toutes les têtes. " Nous ne voulons pas tenter notre chance via les play-off ", avait annoncé un président Ceulers qui voit, maintenant, que ces derniers ne se dérouleront pas, trop peu d’équipes ayant posé leur candidature. " Maintenant, si les joueurs vont chercher le titre, on assumera ", maintient-il.

Pour éventuellement décrocher le titre, les Wawas, qui ne sont pas maîtres de leur destin, devront compter sur un petit coup de pouce. Avant tout, il faut qu’ils gagnent leur dernier match ce week-end et que tant Alleur que Saint-Louis perdent des plumes. Ainsi, dans l’ordre. Pour revendiquer la première place, il faut d’abord rattraper une équipe d’Alleur qui compte une défaite de moins. En cas d’égalité avec cette seule équipe, Waremme est désigné champion selon la règle des confrontations directes, les Hesbignons ayant un meilleur avérage. Maintenant, il y a le cas Saint-Louis B avec qui les Wawas sont à égalité. Si les Collégiens gagnent tout et que les trois équipes sont à égalité, ce seront ces derniers qui seront sacrés selon la règle des confrontations directes à 3: Saint-Louis a gagné 3 duels sur 6, Waremme 2 sur 6 et Alleur 1. Maintenant, si Waremme se retrouvait à égalité avec seulement Saint-Louis suite à un 0 sur 2 d’Alleur, les Hesbignons passeraient car, là aussi, ils sont positifs à l’avérage.

Voilà donc les différents cas de figure possibles… mais qui dépendent, évidemment, d’une dernière victoire des Wawas, samedi dans la salle de l’Union Liège, si compliquée à dominer.

Pour être complet et parfaitement alimenter la réflexion, il faut aussi savoir qu’il existe une disposition réglementaire concernant la montée en R2. " Il existe effectivement une dérogation au fait que le champion soit obligé de monter. Si ce dernier trouve une équipe acceptant de prendre sa place, il peut alors décliner la montée et permettre à cette équipe d’accéder en R2 tout en restant, lui, en P1 . C’est ce qui vient de se passer en Dames avec les joueuses de Herve-Battice championnes mais qui ont donné leur montée au club du RSW Liège Basket ", nous précisait le président du Comité provincial liégeois, Benjamin Riga.

De quoi alimenter les discussions et autres réflexions… alors qu’il faudra garder l’esprit de compétition pour le parquet.