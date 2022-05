Qu’à cela ne tienne, les organisateurs n’ont jamais perdu cela de vue et, les conditions sanitaires étant désormais bien meilleures, 2022 marquera le retour du grand jogging annuel nocturne. La date à retenir? Le 3 juin, soit dans un mois tout pile. Amis joggeurs, vous êtes désormais prévenus et vous devrez, une fois de plus, être des centaines à arpenter les rues hutoises. Une chouette nouvelle!

Tous les détails dans votre journal L’Avenir Huy-Waremme de ce mercredi 4 mai 2022.