Des barrages organisés entre les 14e des séries de P3

En effet, la bascule des Mosans n’a aucune influence sur les descentes de P2 en P3, mais bien sur celles de P3 en P4. Selon la grille fournie par le comité provincial liégeois en début de saison, il est en effet indiqué que des barrages devraient être organisés entre les équipes classées quatorzièmes à l’issue de la phase classique pour déterminer un neuvième relégué (en plus des deux descendants directs dans chacune des quatre séries) si une formation liégeoise basculait de D3 ACFF en P1, ce qui est le cas de Wanze/Bas-Oha.

Et la chose pourrait même encore devenir plus critique puisque si Huy venait à perdre son match de barrages contrer Gosselies ce dimanche, il y aurait un descendant supplémentaire de P3 en P4. Deux des quatre formations renvoyées dans ces barrages seraient dès lors reléguées.

La chose nous a été confirmée par Didier Petitjean en personne ce mardi matin. " C’est tout à fait exact. Tout comme pour les tours finaux, le tirage au sort sera effectué ce lundi. " Ces matchs se dérouleront donc en parallèle du tour final, soit dès le 15 mai. En cas d’égalité après les 90 minutes, on procédera à une séance de tirs au but.

Voici, de manière plus concrète, les équipes concernées, série par série.

Provinciale 3A

Actuellement, Fize B occupe la quatorzième place avec 22 unités, soit trois de moins que Villers, 13e, mais qui ne risque plus rien grâce à un plus grand nombre de succès.

Patro Othée, quinzième, possède 21 points et peut donc toujours éviter la culbute directe en passant devant Fize B… qui joue ce dimanche contre son voisin de Villers.

La donne est donc simple: soit Fize B est aux barrages et renvoie Othée en P4, soit Othée est aux barrages et renvoie Fize B en P4.

Provinciale 3B

Cette fameuse quatorzième place se joue entre trois formations: Soumagne (28 points), Templiers-Nandrin B (27 points) et Harzé (26 points). À l’issue de cette dernière journée, une équipe sera sauvée, une ira aux barrages et la dernière sera directement reléguée.

Au niveau du programme, Soumagne reçoit Sart-Tilman, Templiers B accueille le CS Juprelle tandis que Harzé défie Ans-Motegnée. Les téléphones risquent bien de chauffer!

Provinciale 3C

Les choses sont limpides dans cette série puisque l’Elan Dalhem et Haccourt sont d’ores et déjà relégués avec leurs maigres neuf unités alors que Baelen, avec 19 points, est sûr de terminer antépénultième et, donc, de disputer ces barrages.

Provinciale 3D

Là aussi, les carottes sont d’ores et déjà cuites pour le RCS Verviers B et Rechain B, renvoyés en P4, ainsi que pour Lambermont, qui compte quatre points de retard sur la 13e place et qui est donc renvoyé aux barrages.