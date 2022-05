Combien de temps Jehay va patienter?

Le 1er mai 2022. Cette date risque de marquer les esprits et de faire… date dans l’histoire de Jehay. À la faveur d’un succès étriqué et poussif face à la lanterne rouge de Pontisse, Jehay s’est sans doute offert un dernier succès en P1. À moins que les gars de Gustin ne surprennent tout leur petit monde et ne s’offrent une victoire de prestige en terres faimoises en clôture de saison. « Si on veut ça, il faudra alors en montrer beaucoup plus », avouait réaliste Philippe Gustin. Imaginez un peu, d’ailleurs, que ce succès face à Pontisse soit le dernier en P1 cette saison. La question est de savoir quand ça arrivera de nouveau dans l’histoire de Jehay qui a attendu si longtemps avant d’accéder à l’élite provinciale pour déjà la quitter ? « On fera une équipe compétitive pour ne pas faire de la figuration en P2, assure Philippe Gustin. Mais rassurez-vous, je connais le dicton : c’est bien plus compliqué de remonter que de se maintenir… » Surtout si en P2A, Hannut, par exemple, ne monte pas via le tour final… A.R.