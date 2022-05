Ceylan: «Un peu perdus offensivement»

Et un peu comme à son habitude, Hamoir a encore encaissé des buts facilement évitables, mais le latéral gauche des Rats ne veut pas incriminer l’un plus que l’autre et explique: " À l’image de notre second tour, on a encaissé des bêtes buts et on a tout le temps eu du mal à revenir. Il est vrai que depuis que je suis à Hamoir, cela doit être une des plus mauvaises saisons au bilan comptable. Avec un noyau un peu court en nombre, on aurait signé à deux mains pour un tel résultat avant le championnat . Mais vu que notre début de saison a été au top, l’appétit est venu en mangeant. Avec un noyau moins conséquent, tout le monde doit être quasi toujours au maximum et même les jeunes du groupe n’ont pas apporté assez sans oublier que la blessure de Youssef Guilmi a joué un grand rôle. Nous avons alors été un peu perdus offensivement. "

Mais "Muka" est persuadé que son coach a déjà fait fonctionner son carnet d’adresses pour renforcer et agrandir son noyau. Pour preuve avec les venues déjà entérinées de Damblon (Sprimont), le retour de Lahaque ainsi que l’acquisition de Giulian Teise.